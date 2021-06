Versoepelingen komen te laat voor "Het Hasselts Toneel". Amateurgroep al even gestopt

De zoektocht naar een gelijkaardige zaal met dezelfde mogelijkheden is niet gelukt: “Er is geen plek waar we terecht kunnen. Veel andere toneelverenigingen huren gewoon een zaal voor de voorstelling waar ze aan gewerkt hebben maar zo werken wij niet. De cultuurdienst van de stad kon ons ook niet helpen met een nieuwe vaste locatie en dus houdt het verhaal op.”

Toch houdt Adelin Collas nog een slag om de arm. “Heel veel mensen vinden het jammer. En heel vaak hoor je wel dat mensen willen helpen. Maar om het Hasselts toneel te redden is meer nodig dan mondelinge steun. Al kan het natuurlijk altijd nog dat iemand toch een echte oplossing vindt, maar zoals de zaken er nu voor staan is er binnenkort geen Hasselts toneel meer. Ik concentreer me nu als voorzitter op het netjes afsluiten van alle praktische zaken.”