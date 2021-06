Vanaf 15 juni mogen Belgen weer geleidelijk vliegen naar Marokko

Op lijst B staan 74 landen met "een verspreiding van de varianten of een gebrek aan precieze statistieken over de epidemiologische situatie". Onder hen zijn onder meer India, Algerije, Argentinië of Zuid-Afrika, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht. De twee lijsten zullen regelmatig geüpdatet worden. "Minstens twee keer per maand naargelang er nood aan is", klinkt het.