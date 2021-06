Volledig gevaccineerd en reisplannen? Nog tot 1 juli blijft het een grijze zone

Ja, in Marokko kan je als Belg vanaf 15 juni binnen als je volledig gevaccineerd bent. Het alternatief is natuurlijk dat je een negatieve PCR-test kunt voorleggen, die maximum 48 uur oud is. Ook in Spanje volstaat volledige vaccinatie, of een negatieve sneltest of het bewijs dat je recent genezen bent van corona.