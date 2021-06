BEKIJK - Gaan Arco-coöperanten ooit hun geld terugzien? Tien jaar na de ondergang begint het proces

Bijna tien jaar na de ondergang van Arco, start morgen het eerste proces over de financiële poot van de christelijke arbeidersbeweging. Na de ondergang van de bank Dexia speelden 800.000 Arco-coöperanten samen zo’n 1,5 miljard euro van hun spaargeld kwijt. Hoe dit ook alweer kon gebeuren en wat er intussen allemaal is gebeurd, leggen we hieronder uit in vier video's.