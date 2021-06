Daar is de zon, daar is de zomer: deze week 25 graden, volgende week nog meer

We hebben er langer dan gehoopt op moeten wachten: de zon. Maar ze is eindelijk van de partij, en ze lijkt niet meteen van plan om te verdwijnen als we de weerkaarten van het KMI bekijken.

Vandaag is het in de meeste streken zonnig met hier en daar wat stapelwolken, we halen tot 23 graden. De dagen daarna zien we hetzelfde beeld, met stijgende temperaturen: morgen tot 24 graden, woensdag en donderdag tot 25 graden. Vrijdag halen we tot 26 graden, maar zouden er mogelijk lokaal een paar buien kunnen ontstaan.