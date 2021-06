Elke betaalmededeling wordt gecontroleerd: "Mijn boodschap 'Syrië' voor een Syrische afhaalmaaltijd was verdacht"

Chris Van Thielen stuurt een opmerkelijke mail naar De Inspecteur. Haar zoon bestelt onlangs in haar plaats voor 100 euro eten bij een Syrisch restaurant. Hij schiet het geld voor en Chris betaalt hem dat bedrag terug via de betaalapp Payconiq by Bancontact. Ze opteert voor een heldere, korte en duidelijke mededeling: 'Syrië'.

"Graag horen wij van u de reden van deze betaling"

Vrijwel meteen daarna krijgt haar zoon het volgende bericht: "Als financiële organisatie is het van belang zicht te houden op de betalingsactiviteiten van onze gebruikers. U heeft een betaling uitgevoerd met de beschrijving: 'Syrië'. Graag horen wij van u de reden van deze betaling zo spoedig mogelijk. Indien wij geen antwoord mogen ontvangen op deze e-mail, dienen wij vervolgstappen te ondernemen."

De mededeling is kort maar wel dwingend. De zoon van Chris beantwoordt het bericht meteen. Hij laat weten dat het om een betaling gaat voor eten uit een Syrisch restaurant. Payconiq bevestigt dat het oké is en daarmee is de kous af. Maar Chris vindt het wel opvallend. "In hoeverre leest het betaalbedrijf de mededelingen die je bij een betaling zet?"

Strijd tegen fraude, witwaspraktijken en financiering van terrorisme

Lotta de Meulenaere van Payconiq by Bancontact legt uit wat er precies gebeurt. "Elke betaalinstelling die te maken heeft met het overmaken van geld en die dus geldtransacties beheert, heeft geautomatiseerde 'tools' die helpen in het bestrijden van fraude, witwaspraktijken en de financiering van terrorisme."

Wat die 'tools' precies zijn, kan De Meulenaere niet in detail vertellen. Maar het klopt dat de inhoud van de berichten automatisch gescand wordt op verdachte woorden. "Het is niet zo dat de mensen van het bedrijf Payconiq by Bancontact elk bericht afzonderlijk lezen. Dat gebeurt geautomatiseerd. Maar in dit geval heeft het woord 'Syrië' er wel voor gezorgd dat de betaling niet zomaar passeert."

Het bedrijf controleert mededelingen niet uit eigen beweging maar omdat het moet. "De technieken die we gebruiken om betalingen te controleren, moeten voldoen aan strikte Europese en nationale regelgeving. We zijn als betaalbedrijf ook wettelijk verplicht om controles te doen en om meer informatie te vragen aan de betaler als onze systemen iets verdachts oppikken", aldus De Meulenaere.

Het feit dat het hier 'slechts' om een bedrag van 100 euro gaat, doet volgens De Meulenaere ook niet ter zake. "Het gaat echt over de manier waarop het systeem woorden herkent."

"Onze toon kan beter"

De zoon van Chris vindt de toon waarop het bericht is opgesteld allesbehalve aangenaam. Het lijkt wel alsof hij een halve crimineel is. De Meulenaere heeft begrip voor die kritiek. "We zijn met onze klantendienst aan het bekijken om de communicatie in dergelijke gevallen klantvriendelijker te maken. Het klopt dat de boodschap nogal droog is. We gaan het in de toekomst anders formuleren."