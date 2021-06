Augustuskermis in Turnhout? Beslissing pas op het laatste moment

De augustuskermis vindt normaal gezien in het begin van die maand plaats. De finale beslissing erover zal ten laatste eind juli vallen. Dat is dus op het allerlaatste moment. Maar de stad is wel al volop bezig met de voorbereidingen.

"We zijn alle voorzieningen op de plaats van de kermis al in orde aan het maken", zegt schepen voor Foren Francis Stijnen (CD&V). "We leggen ook al contact met de foorkramers, zodat we helemaal klaar zijn op het moment dat de start kan gegeven worden."