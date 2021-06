LAGO-zwembad in Brugge woensdag weer volledig open: "Nu nog alle glijbanen testen"

Op woensdag 9 juni om 13.30 uur opent het LAGO-zwembad in Brugge weer de deuren. Dat vertelt de centrummanager van het LAGO-zwembad in Brugge, Bart Dupon: "Alle glijbanen, de wildwaterbaan en het peuterbad voor de kleine kindjes kunnen weer open. Daarnaast hebben we een mooi buitenbad en een ligweide, ideaal voor tijdens het mooie weer. Uiteraard zijn we ook blij dat we het restocafé terug kunnen opendoen."

Omdat er maar een beperkt aantal mensen in het zwembad mogen op hetzelfde moment, moet je nog altijd een plaatsje reserveren. "Wij mogen 1 persoon per 10 m² toelaten. Zo kan iedereen zich op een veilige afstand van elkaar amuseren in ons subtropisch zwemparadijs. Ondertussen gaat het vlotjes met de reservaties. De plaatsjes voor woensdag en het komende weekend beginnen goed vol te geraken", vertelt centrummanager Dupon.