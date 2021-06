12 Limburgse gemeenten organiseren zomerschool: "Acht weken zonder onderwijs is te lang voor sommige kinderen"

De zomerscholen bleken een succes want dit jaar zijn er opnieuw 12 gemeenten die lessen organiseren. "De kinderen vonden het echt heel fijn", vertelt Selis. "In de voormiddag oefenen we wiskunde of taal en in de namiddag doen we samen een activiteit rond sport, spel of cultuur. Dit jaar hebben 75 kinderen zich al ingeschreven. Dat zijn er 25 meer dan vorig jaar!"