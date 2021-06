Maai Mei Niet groot succes: actie geeft 5 miljoen bijen elke dag eten

De reden daarvoor is dat niet maaien een eenvoudige manier is om van je tuin een wapen te maken in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis. Langer gras waarin wilde bloemen mogen groeien, heeft vele voordelen. Het houdt meer vocht op, wat de verdroging tegengaat, meer koolstof en voorziet in eten voor bestuivers als bijen en andere nuttige insecten. Die beestjes vormen een van de basispeilers van ons ecosysteem.

Meer dan 6.200 mensen schreven zich in voor Maai Mei Niet, 2.200 deden ook mee aan het Bloementelweekend. Zij telden in 1m² van hun lange gras de bloemen, gaven dat resultaat door en kregen een persoonlijke nectarscore. Die drukt uit hoeveel bijen er konden eten van het ongemaaide gazon. Al die nectarscores werden door professor ecologie en natuurbehoud Koenraad Van Meerbeek (KU Leuven) samengeteld tot de nationale nectarscore.

Maai Mei Niet toonde aan dat vele kleintjes een groot verschil kunnen maken, zegt hij deze week in Knack. "Samen werd zo’n 145 hectare tuingazon ingevoerd. Naar Vlaamse normen is dat een groot natuurreservaat. Alle Maai Mei Niet-gazons samen produceerden elke dag 56 kilogram nectarsuiker. Een dagelijks buffet voor iets meer dan 5 miljoen bijen."

Het gaat dan in hoofdzaak om gazons in de tuinen van privé-personen, de 853 hectare openbaar gazon die steden en gemeenten ongemaaid lieten, werden hier nauwelijks in verrekend.

Overigens is het telformulier nog niet afgesloten wegens het succes van de actie. Deelnemers kunnen nog steeds een telresultaat indienen en een persoonlijke nectarscore krijgen.