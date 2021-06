Vakbonden en werkgevers bereiken akkoord over hogere minimumlonen, landingsbanen en soepelere overuren 

Zo is er ten eerste een deal over een verhoging van de minimumlonen, iets waar de vakbonden al langer op hamerden. Die verhoging gebeurt in stappen. Volgend jaar in april komt er maximaal 75 euro bruto per maand bij tot ruim 1.700 euro. Netto hopen de vakbonden dat van die opslag zo'n 90 procent zal overblijven. In 2024 en 2026 mikken de sociale partners op telkens 50 euro netto extra. De regering moet dat dan wel mee ondersteunen met extra fiscale maatregelen.