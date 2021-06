Arendonkse wielervrienden eren legende Rik Van Steenbergen

De deelnemerslijst aan "DeMap" is zeer beperkt. "Eigenlijk zijn we volzet. Wie wilde deelnemen moest zich kandidaat stellen via een opmerkelijk filmpje of mail. Zo hebben we 50 mensen geselecteerd voor zaterdag. Maar misschien maken we dit jaar een uitzondering en kunnen er nog een paar bij", vertelt Wynants op Radio 2 Antwerpen.

De creativiteit van de kandidaten voor "DeMap" gaat erg ver. "De vorige editie was opgebouwd rond wielrenner Claude Criquielion. Er had zich toen een Canadees gemeld die met volle overgave aartsvijand Steve Bauer wilde vertolken. Die Canadees is toen helemaal naar hier gekomen en reed rond met een ijshockeypak op zijn fiets", zegt Wynants op Radio 2 Antwerpen.