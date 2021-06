Oud-leerkracht Nederlands en auteur van biografie over Bashir Abdi: "Van sommige passages moest ik zelf even bekomen"

In Gent is "Op de loop" voorgesteld, een boek met het levensverhaal van de Gentse marathonloper Bashir Abdi. Hij kwam als jongen van 13 uit Somalië naar ons land. Volgende maand trekt hij naar de Olympische Spelen in Tokio, en gisteravond zat hij in De Afspraak op Canvas. Hij had het onder meer over de schrijver van het boek, zijn oud-leerkracht Nederlands Peter Vervaet.