Binnenspeeltuin Pretland in Linter is klaar voor heropening op 9 juni

Net nu de heropening voor de deur staat, is het prachtig lenteweer. Maar daar is Evy niet bang voor. "De reservaties lopen vlot binnen. Ik denk dat het mooie weer even geen rol speelt. De kindjes willen gewoon nog eens lekker kunnen ravotten. In de zomer passen we onze openingsuren wel aan. Dan zijn we open van negen uur tot twee uur 's middags. Zo kunnen de mensen in de namiddag nog ergens anders naartoe of een mooie wandeling maken."