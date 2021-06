Kinepolis Kortrijk bereidt zich voor op de grote heropening: "Alleen nog popcorn klaarzetten"

Morgen mogen bioscopen weer de deuren openen en daar zijn niet alleen de fervente filmgangers blij mee, ook Alain Himpe, de manager van de Kinepolis in Kortrijk, kijkt er naar uit. "Vorige week zaten we opnieuw samen met alle vaste medewerkers en iedereen is erg enthousiast. Na 225 dagen verlangen ze om er opnieuw in te vliegen."

De medewerkers zetten vandaag alles op alles om alle noodzakelijke voorbereidingen af te werken. "Vandaag zitten we in de laatste rechte lijn. Alle films zijn binnengekomen en het team van de projectie test nog even alles uit. Zij gaan kijken of de projectoren, die 30 weken stil hebben gelegen, allemaal in orde zijn en of alles van beeld en klank klopt. Als laatste moeten we nog de popcorn klaarzetten. We zien dat mensen echt weer naar de film willen komen, want de voorverkoop loopt best goed", vertelt manager Himpe.