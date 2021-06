Bloemencorso Loenhout gaat zeker door: "Bloemen voor de bloemenstoet zijn geplant"

"We hebben er lang aan getwijfeld maar we zijn heel erg blij dat de knoop nu is doorgehakt en dat de bloemencorso kan doorgaan. Vermoedelijk niet helemaal zoals andere jaren. We moeten nog even afwachten welke voorwaarden de overheid ons oplegt. Maar we gaan alleszins ons best doen om alles zo normaal mogelijk te laten verlopen. De bloemenstoet vindt in principe plaats op een afgesloten terrein dus dat maakt het allemaal wat meer controleerbaar", zegt secretaris Nelle Bogaerts van de bloemencorso in Loenhout.