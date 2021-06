Buurtbewoners van pluimveebedrijf in Dendermonde klagen over geurhinder: "De stank is overweldigend"

In Dendermonde vragen buurtbewoners een oplossing voor een felle geurhinder. Die zou komen van het pluimverwerkend bedrijf. Het is niet de eerste keer dat de buren klagen over stank van het bedrijf. Zo hebben ze dit jaar al 100 meldingen gedaan over de geurhinder. Sven De Wit van het actiecomité hoopt op een oplossing: "Het is nu al de zoveelste zomer op rij dat we die overweldigende stank ervaren en daardoor kunnen we 's avonds zelfs niet in onze tuin zitten."