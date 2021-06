Gentse vzw roept bedrijven op om mensen met verstandelijke beperking aan te nemen: "Iedereen heeft talenten!" 

Naast Colruyt en Dille & Kamille zet ook Natuurpunt al in op tewerkstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben bijvoorbeeld iemand die meedraait voor taken in het Gentse natuurpark Bourgoyen. Het takenpakket is er heel gevarieerd. "Dat gaat over snoeien, planten en het onderhoud van velden, dus dat is zeer breed. Die jobs zijn absoluut niet afgelijnd", vertelt woordvoerder van de vzw, Wouter Krznaric.