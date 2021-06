"Enorme stijging" aantal klachten tegen agenten, volgens Comité P vooral door corona

Maar er waren ook iets meer klachten van strafrechtelijke aard - politiegeweld dus - en dat is eigenlijk verhoudingsgewijs de enige categorie die stijgt. In 17,5% werden zogenoemde feiten van strafrechtelijke aard gemeld. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. "We stellen al enkele jaren vast dat het het aantal klachten met betrekking tot geweld door politie stijgt", zegt Stinckens. "Dat is natuurlijk de perceptie van de burgers. Daarmee is zeker niet gezegd dat de klachten gegrond verklaard zijn."

"Maar we stellen inderdaad wel vast dat de klachten betrekking hebben op fysiek geweld, verbaal geweld of dat het gaat om een agressieve houding", gaat Stinckens verder. "Bij fysiek geweld gaat het vaak over zaken die gebeuren tijdens een arrestatie, zoals bij een manifestatie. De politie mag daar dwang gebruiken, maar de klachten zeggen dan dat de dwangmiddelen niet proportioneel, legaal of subsidiair zijn. Men moet dus nadenken voor men dwang gebruikt: is dit in verhouding met het doel dat ik nastreef en vermijd ik op deze manier conflicten?", aldus de voorzitter.