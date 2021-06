De corona-ontslagen komen eraan!

Er is echter ook een tweede reden waarom de vraag “hoeveel banen gaan er verloren” een moeilijke is. Voorspellingen gaan uit van twee Latijnse woorden waar economisten gek op zijn. Namelijk: ceteris paribus. Ofwel: het overige gelijk blijvend. Dat wil zeggen: deze voorspellingen gaan uit van ongewijzigd beleid. Wat in de praktijk niet zo hoeft te zijn.



We hebben, met andere woorden, deels zelf in de hand hoe groot de coronaklap op onze arbeidsmarkt nog wordt. Het is te zeggen, het beleid heeft dit deels zelf in de hand.

Zo is er het relanceplan van staatssecretaris Thomas Dermine, waarin miljarden worden uitgegeven om te investeren in onze economie. Op zich een goede strategie, ware het niet dat het aantal banen dat dit plan volgens het Federaal Planbureau direct zal opleveren nogal beperkt is. 2.200 stuks in 2021 en 3.900 in 2022. Dat is natuurlijk onvoldoende om het verwachte banenverlies tegen te gaan.

Ter vergelijking: het versterken van de degressiviteit in de werkloosheidsuitkeringen zou volgens het Planbureau indertijd in één jaar 12.500 extra mensen aan het werk geholpen hebben, zonder de begroting ook maar iets te kosten. Dit maakt duidelijk dat het bijsturen van de relanceplannen in de richting van meer tewerkstelling én kan én noodzakelijk is.