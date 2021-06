De Panne lokt zomerdokters: "Ze mogen gratis logeren in een vakantiewoning"

Burgemeester Degrieck "We zoeken 1 of meer huisartsen voor 3 maanden van de zomer. We rollen de rode loper voor hen uit maar daartegenover moet natuurlijk een engagement staan. Ze komen er niet van af met hier één uurtje per dag te komen werken. Ze nemen een voltijdse rol op en dat gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale huisartsen en huisartsenkring."

Het project “summerdoc” is een éénmalig proefproject: "We zoeken op korte termijn een oplossing voor komende zomer. Maar we zijn ook actief op zoek naar huisartsen om zich permanent in De Panne te vestigen. We zullen zien wat het geeft maar niets doen was geen optie. Dagelijkse en vlot beschikbare basis gezondheidszorg is bijzonder belangrijk voor onze gemeenschap.”