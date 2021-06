De weg naar Tokio loopt voor mountainbiker Jens Schuermans over Limburgse bos- en terrilpaden

Voor mountainbiker Jens Schuermans is Japan al een beetje bekend terrein. Hij ging er al rijden in 2019, als voorbereiding op de Spelen. Hij filmde het parcours en probeert zich nu met de informatie van toen extra goed voor te bereiden: “Ik heb in Limburg toch heel wat stroken gevonden die lijken op het parcours van de Spelen. In Japan is het allemaal nog wat extremer, maar de terril in Beringen is ook een uitstekend terrein om te oefenen op snelle rotsachtige afdalingen.”