Poolreiziger Dixie Dansercoer (58) overleden tijdens expeditie op Groenland: "Aan zijn einde gekomen in omgeving waar hij zijn hart verloren was"

"Ze waren net samen de slede aan het trekken, Dixie liep voorop, Sébastien liep achter hem. Dixie is plots op een dun laagje ijs over een gletjserstrook terechtgekomen. Hij heeft zich niet meer kunnen redden", vertelt Stefan Maes, een goede vriend van Dansercoer, aan VRT NWS. Er is onmiddellijk een zoekactie opgezet, al duurde het lang voor de reddingswerkers er waren omdat het gebied zo afgelegen is. "Het duurde drie tot vier uur voor de helikopter ter plaatse was, ze hebben de hele nacht doorgezocht, het is een hele diepe kloof, maar er is nog geen spoor van Dixie teruggevonden."

De reddingswerkers beslisten vervolgens om eerst Audy in veiligheid te brengen. De zoekactie ligt momenteel stil. Volgens Maes is het nog niet duidelijk of de zoekactie hervat zal worden. "Rekening houdend met de omstandigheden ter plaatse is de kans op overleven na zo'n ongeval onbestaande."