Drone kiest voor het eerst zelf doelwit en valt aan, "maar we moeten niet bang zijn voor een Terminator-scenario"

De drone zou in mei vorig jaar zijn ingezet tijdens de burgeroorlog in dat land. Volgens datzelfde rapport werd het toestel ingezet door de regering in Tripoli tegen de troepen van generaal Khalifa Haftar. "Het gevaarlijke autonome wapen was geprogrammeerd om een aanval uit te voeren zonder dat er gegevens werden uitgewisseld tussen het toestel en iemand die het toestel bedient", staat in het rapport te lezen. Dit wijst erop dat de drone zelf de beslissing nam om te schieten.