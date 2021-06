Muziekfestival Cirque Magique komt naar kasteel van Bossuit in Avelgem 

Het elektronische muziekfestival Cirque Magique gaat niet door in Kortrijk, zoals eerst gepland was, maar in Avelgem. Het muziekfestival was niet welkom in Kortrijk en daarom zochten de organisatoren maar naar een alternatief. In Avelgem krijgen ze nu ruimte op het domein van het kasteel van Bossuit. Dat kasteel diende eerder als decor voor de videoclip van "The Wrong Place", het liedje waarmee Hooverphonic naar Eurosong trok.

Het festival zal er dagelijks tot 2.000 bezoekers ontvangen, zonder anderhalve meter afstand. "Het wordt geen grote editie van Cirque Magique, maar eerder een kans om terug samen te komen. "Together again" is de slogan van het festival. We willen mensen samen laten genieten van goede muziek op deze fantastische nieuwe site. Het podium zal ook zo geplaatst worden, dat het prachtige kasteel van Bossuit een rol zal spelen in het decor", vertelt organisator Dries Claeys.

Cirque Magique gaat door op 30 en 31 juli en 1 augustus.