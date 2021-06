Fout gelopen les leidt tot nieuwe, hogere schatting van grootte van uitgestorven reuzenhaai megalodon

De enige overblijfselen van deze angstaanjagende haai die de oceanen domineerde tussen zo'n 23 en 3,6 miljoen jaar geleden, zijn echter gefossiliseerde tanden en enkele zeldzame wervels. Zoals bij andere haaien bestond het skelet van megalodon, ook zijn kaken, immers uit licht kraakbeen dat snel verging na de dood. Tandglazuur daarentegen "bewaart erg goed", zei Perez. "Het is waarschijnlijk structureel gezien het meest stabiele ding in levende organismen."

Zoals vele haaien hadden megalodons rijen tanden achter elkaar in hun kaken, waarvan de voorste na een tijd uit de kaak vielen en vervangen werden door nieuwe, scherpe exemplaren. In de loop van hun leven verloren megalodons zo duizenden tanden, zodat er talloze sporen van de soort te vinden zijn in het fossielenbestand.

De meest algemeen aanvaarde methodes om de lengte van een megalodon in te schatten, maken gebruik van witte haaien als een moderne plaatsvervanger en gaan uit van de verhouding tussen de grootte van de tand en de totale lichaamslengte.

Hoewel witte haaien en megalodons tot verschillende families behoren, hebben ze een gelijkaardige levensstijl als toppredatoren en brede, driehoekige tanden die gekarteld zijn als een vleesmes, met elkaar gemeen - ideale aanpassingen om te jagen op grote, vlezige mariene zoogdieren als dolfijnen en walvissen.

Maar er is een probleem met die methodes: om een schatting van de lichaamslengte te verkrijgen moet de onderzoeker de juiste positie bepalen die de fossiele tand heeft ingenomen in de kaak van de megalodon. Zoals dat ook bij mensen het geval is, verschillen de grootte en de vorm van haaientanden naar gelang van hun plaats in de kaak, en megalodontanden worden meestal gevonden als afzonderlijke fossielen, wat het moeilijk maakt om hun precieze plaats in de kaak te bepalen.

Perez was dan ook erg blij toen fossielenverzamelaar Gordon Hubbell in 2015 een bijna volledige reeks tanden van dezelfde megalodon aan het Florida Museum schonk, wat het giswerk naar de juiste positie aanzienlijk verminderde.

