Geen EK voetbal op groot scherm in Meise en Wemmel: "Toestand nog te onzeker"

Zelfde verhaal in Wemmel: ook daar kunnen de organisatoren niet doen wat ze willen. Tijdens het WK voetbal in 2018 kwam er nog een massa volk naar het grasplein voor het gemeentehuis (zie archieffoto boven dit artikel). Naast de algemene maatregelen zijn er ook praktische bezwaren, laat organisator "Parking W" weten. Zo zou het grote scherm bijvoorbeeld zichtbaar zijn vanop de openbare weg, en dat is volgens de coronamaatregelen verboden om samenscholingen te voorkomen. Voetballiefhebbers kijken dus best thuis of op café naar het kampioenschap.