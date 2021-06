Geen treinverkeer tussen Lichtervelde en Diksmuide door beschadigde bovenleiding

"Sinds 11 uur vanmorgen is het treinverkeer tussen Lichtervelde en Diksmuide onderbroken. De bovenleidingen zijn geraakt door een vrachtwagen die te hoog geladen was. Het treinverkeer is onderbroken, maar er rijden wel vervangbussen van de NMBS tussen Lichtervelde en Diksmuide en dat in beide richtingen", vertelt Frederik Petit van spoornetbeheerder Infrabel. Ook 2 slagbomen en de signaalverwerking sneuvelden tijdens de aanrijding.