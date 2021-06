Groen verdedigt regeringsbeslissing: "IS-kinderen en hun moeders terughalen, is meest veilig en menselijk"

Intussen zijn de eerste observatiemissies om de risico’s in te schatten achter de rug en werden DNA-stalen afgenomen bij de kinderen en hun moeders om zeker te zijn dat zij de Belgische nationaliteit hebben. Voor de moeders wordt geval per geval bekeken of zij teruggehaald worden, zegt De Vriendt. “Het is in elk geval de meest veilige oplossing. Die vrouwen zijn ofwel al bij verstek veroordeeld ofwel loopt er een internationaal aanhoudingsmandaat tegen hen. Als ze hier landen, worden ze meteen aangehouden en opgesloten. Het is in ons belang dat we dat doen, want we zien de invloed van IS in de kampen weer toenemen en er zijn duidelijke signalen van radicalisering bij zowel de moeders als de kinderen.”



Voor de kinderen zelf is hen terughalen ook de meest menselijke oplossing. “Kinderen dragen geen schuld voor de fouten van hun ouders”, zegt De Vriendt. “Hun welzijn staat voorop, we kunnen hen niet laten sterven in die kampen.”