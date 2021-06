Grote nieuwssites, maar ook het Witte Huis en Britse overheidsdiensten waren even niet toegankelijk op het internet

Het probleem was dan wel snel verholpen, het toont wel aan hoe afhankelijk de wereld is geworden -op vlak van informatie, economie, overheidsdiensten en dergelijke- van internet en elektronische media. Tegelijk is aangetoond hoe kwetsbaar die kunnen zijn, zowel voor bewuste cyberaanvallen door criminelen of buitenlandse agenten als voor onbewuste technische problemen die nooit uit te sluiten zijn.

De kritiek dat de controle over de internetinfrastructuur in handen is van enkele grote ondernemingen, zal ook wel aanzwengelen. The Guardian -inmiddels opnieuw actief- haalt het voorbeeld aan van een vergelijkbaar probleem enkele jaren geleden toen de hele oostkust van de VS urenlang geen toegang had tot belangrijke websites.