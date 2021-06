Imke Courtois en Emma Plasschaert dopen nieuw zeilschip van de Vlaamse Vaarschool in Nieuwpoort "Imke"

Imke Courtois deed mee aan het programma "Over de oceaan" op VIER en stak toen met een zeilboot de Atlantische Oceaan over. Sindsdien kreeg ze de microbe van het zeilen te pakken. De Vlaamse vaarschool heeft in het verleden al een zeilboot naar Emma vernoemd. Maar vandaag was het dus de beurt aan Imke om als meter een schip te dopen bij de Vlaamse Vaarschool. "Het is heel impressionant dat er een mooie zeilboot is, waar mijn naam op staat. Het is ook spectaculair om te zien hoe zo'n boot richting het water wordt gehoffen. Ik ga er straks zeker mee varen om te kijken hoe goed ze zeilt", vertelt Imke enthousiast bij Radio 2 West-Vlaanderen.

"Ondanks dat ik niets van het zeilen wist en water niet echt mijn ding was, is de liefde voor zeilen nu zeer groot. Als kind ging ik zelf nooit ver op zee, maar ik ben zeer blij dat ik 'Ja' heb gezegd op het avontuur. Na die eerste 4 dagen op zee overviel mij een soort rust, die ik nog nooit had ervaren. Ondanks dat ik wel gevoelig ben aan zeeziekte is het zeilen sindsdien een soort verslaving geworden. Normaal heb ik daar ook pilletjes voor, maar omdat het vandaag heel rustig weer is met veel zonneschijn en weinig wind denk ik niet dat ik zeeziek zal worden", lacht Imke.