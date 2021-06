In Oost-Congo mogen tienduizenden terugkeren na uitbarsting vulkaan: "De terugkeer gebeurt in fasen"

“We hebben besloten om de ontheemden geleidelijk terug te laten keren volgens het plan van de militaire gouverneur", dat zei de Congolese premier Jean-Michel Sama Lunkonde Kyenge op een persconferentie in de stad Goma. "Zo’n twee weken na de uitbarsting is de seismische situatie positief geëvolueerd. Het stelt ons in staat om met minder zorgen naar de toekomst te kijken", zei de premier nog.