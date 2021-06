Inschrijvingen "Dodentocht Light" in Bornem starten vandaag, tocht van 100 kilometer verspreid over twee dagen

Het organiseren van de jaarlijkse Dodentocht in Bornem, neemt heel erg veel tijd in beslag. "Het moment dat we de hele mallemolen in gang moesten zetten, was er nog geen duidelijkheid over de coronamaatregelen. In maart 2021 hebben we dan beslist om geen traditionele Dodentocht, een tocht van 100 kilometer in één stuk door Bornem en omgeving, te organiseren maar zijn we beginnen te brainstormen over alternatieven", zegt woordvoerster Ilse Robyn van de Dodentocht.