Jeugdraad Riemst overhandigt cheque van 1.000 euro aan Sociaal Huis: "Om kansarme kinderen te ondersteunen"

De jeugd van Riemst zet zich graag in voor het goede doel. Normaal organiseren ze een paaseierenraap, maar omdat die niet kon doorgaan, werd er gekozen voor een paaseierenverkoop. Er werden ruim 250 paaspakketten verkocht, goed voor zo'n 1.000 euro.

"Wij zamelen elk jaar met onze jeugdraad geld in voor een goed doel", zegt jeugdraadvoorzitter Sanne Haesen. "En we kiezen dan bewust voor heel lokale initiatieven, altijd met oog op kinderen en jongeren. En dit jaar hebben we gekozen voor het sociaal huis in Riemst. Zij zullen het geld goed gebruiken om de kansarme kinderen en de jongeren binnen onze gemeente te ondersteunen."