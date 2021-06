Kop-staartbotsing tussen 2 vrachtwagens op  E19 in Sint-Job-in't-Goor:  zwaargewonde chauffeur pas na uur bevrijd

Kort voor 7 uur is een kop-staartaanrijding gebeurd tussen 2 vrachtwagens op de E19 in Sint-Job-in-'t-Goor in de richting van Antwerpen. De bestuurder van de aanrijdende vrachtwagen raakte zwaargewond. Het duurde een uur vooraleer de brandweer hem kon bevrijden, maar de man is niet levensgevaar. De andere vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.