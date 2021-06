Leuven opent twee extra testcentra voor vakantiegangers

Het grootste testcentrum komt er op de parking van de Brabanthal. Daar is ruimte om een grote testcapaciteit te voorzien en het is vlot bereikbaar. De teststraat zal gescheiden zijn van het vaccinatiecentrum. Ook in het centrum van de stad komt er een testlocatie voor vakantiegangers met een kleinere capaciteit. Op de parking van het Van Dalecollege in de Naamsestraat bevindt zich al het testcentrum voor studenten. Binnenkort kunnen daar ook vakantiegangers terecht voor een test. “Met beide testlocaties samen mikken we op een capaciteit van 3.500 tests op piekdagen. Daarmee kunnen we voldoen aan de vraag op piekdagen, en zo de huisartsen ontlasten", besluit de burgemeester.