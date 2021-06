Corona-editie "Lokerse Feesten" pakt uit met Belgische artiesten, zoals Hooverphonic en Clouseau

Door te kiezen voor Belgische artiesten krijgt de organisatie van de Lokerse Feesten wat meer zekerheid. "Je weet niet wat er nog gaat gebeuren met corona in Europa en als een land dan restricties oplegt, bepaalde internationale groepen niet tot ons geraken, dan zitten we in de penarie", zegt Heyninck. "Maar op deze manier kunnen we ook de Belgische muziekscene een duwtje in de rug geven. Dat is voor zowel festivals als muziekgroepen en hun entourage goed."