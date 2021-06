Man die eigen huis wilde opblazen in Gijzegem was onder invloed: "Hij was kwaad op de maatschappij"

Vorige week kwam de politie massaal ter plaatste omdat een 39-jarige man in Gijzegem had gemeld dat hij zijn woning zou opblazen. Hij verwittigde de politie dat hij de gaskraan opengedraaid had, maar dat bleek achteraf niet waar te zijn. De politie probeerde urenlang op de man in te praten, maar er viel op dat moment niet mee te onderhandelen.