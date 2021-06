Man steelt nummerplaat van baas in plaats van auto in te schrijven: zes maanden cel

De man werkte als vrijwilliger bij een kinderboerderij. Hij had net een nieuwe auto gekocht. Omdat hij geen rijbewijs had, vreesde hij dat hij die niet kon inschrijven. Om er toch mee te rijden, stal hij dan maar een nummerplaat van een auto op de parking van de kinderboerderij. Later bleek het die van zijn baas te zijn.

De baas gaf de diefstal aan bij de politie en het voertuig werd al snel opgespoord.

Voor het rijden zonder rijbewijs met een voertuig dat niet ingeschreven was, moest de man al voor de politierechter verschijnen. Van de strafrechter kreeg hij nu nog een extra straf voor de diefstal. Zijn advocaat vroeg om een werkstraf en de procureur eiste vier maanden cel en 400 euro boete. Maar de rechter deed er nog een schepje bovenop en gaf zes maanden cel en 400 euro boete.