Huldenberg in rouw na overlijden Dixie Dansercoer: "Hij was door iedereen gekend en geliefd"

"Mijn mama heeft over Dixie verteld", zegt een jongen uit de buurt. "Ik weet dat hij vaak op avontuur ging en dat hij een heel lieve man was." En dat laatste wordt bevestigd door alle dorpsgenoten: "Dixie woonde in mijn buurt. Als hij aan onze deur passeerde, zei hij altijd goeiedag. Het was de vriendelijkheid zelve. Iedereen is geschokt. Ik heb er geen woorden voor, dit is verschrikkelijk voor zijn familie en zijn kinderen." En ook andere inwoners reageren gelijkaardig: "Hij was door iedereen gekend en geliefd, het was een heel beminnelijk man. Het zal een gemis zijn zonder Dixie."