Mijnschachtbok Eisden wordt Visitor Center van Nationaal Park Hoge Kempen

Toen de steenkoolmijn nog actief was, dienden de schachtbokken om de kompels naar de ondergrond te brengen, materiaal te vervoeren en verse lucht in de gangen te krijgen. In de toekomst zullen bezoekers een luchtje kunnen scheppen op een platform in de schachtbok met een mooi zicht op het park. Op het gelijkvloers is een winkel en een cafetaria gepland.