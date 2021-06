Mondmaskers hoeven voortaan niet meer in het centrum van Hasselt en Genk

Lommel was vorige week de eerste stad in Limburg die de mondmaskerplicht in de winkelstraten afschafte. En nu hebben ook de stadsbesturen van Hasselt en Genk dat beslist. In Hasselt gaat het om de hele binnenstad binnen de Groene Boulevard en ook de Blauwe Boulevard. In Genk gaat het om het stadscentrum, de Vennestraat, de Stalenstraat en de Hoevezavellaan.

Burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V) doet wel een beroep op de verantwoordelijkheid van de mensen: "Wel vragen we dat iedereen de algemene regels blijft volgen, zoals afstand houden. En als blijkt dat het te druk is en je geen afstand kan houden, dan moet je wel je mondmasker op zetten." Daarom ook dat je je mondmasker altijd bij je moet hebben, laat burgemeester Steven Vandeput (N-VA) van Hasselt weten.

Het gaat in beide steden om een versoepeling van de mondmaskerplicht in open lucht. Je moet dus wel nog een mondmasker dragen in horecazaken, musea, alle andere openbaar toegankelijke gebouwen, de perrons en het openbaar vervoer zelf.