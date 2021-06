Justitieminister Van Quickenborne gaat Gentse aanpak  drugscriminaliteit uitrollen over hele land

Een oud-gebruiker volgde jaren geleden een speciaal traject via de drugsbehandelingskamer. "Ik had zware feiten gepleegd waarvoor ik voor lange tijd in de cel kon belanden. Ik was verslaafd aan alles dat me in een roes kon brengen. Dankzij die kamer kreeg ik een nieuwe kans. Ik liet me 1 jaar en 8 maanden begeleiden. Het was een werk van lange adem, maar met veel geduld is het gelukt. Ik ben erg trots op mezelf, maar het neemt niet weg dat ik erge dingen heb gedaan. Tegelijkertijd geeft het me extra motivatie om te blijven volhouden."