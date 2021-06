Nieuwe Nederlandse vertaler voor Amanda Gorman, bekend van de eedaflegging van de Amerikaanse president Biden

In eerste instantie zou Marieke Lucas Rijneveld de Nederlandse vertaling maken, maar daar kwam kritiek op. Sommigen vonden dat het werk van de zwarte Gorman niet door een blanke schrijver kon worden vertaald. Rijneveld gaf de opdracht terug.

Haar “opvolgster” Krieger vindt dat de juiste beslissing. Volgens haar doet de huidskleur van de vertaler er wel degelijk toe, en zeker bij het werk van Gorman gezien de thematiek ervan.

Maar ook in het algemeen is er volgens Zaïre Krieger nog wel wat werk aan de winkel in het boekenbedrijf als het gaat over diversiteit:” Meulenhoff, en eigenlijk iedereen in Nederland, heeft nog een berg te beklimmen als het gaat om diversiteit waarderen, plaats maken en het doorzien van onze blinde vlekken."

De vertaling van The Hill We Climb is voorzien voor 7 september.