Nieuwe parkeertoren in Beveren moet plaats bieden aan bijna 10.000 voertuigen: "Uniek in de wereld"

In het havengebied van Beveren gaat transportbedrijf Antwerp Euroterminal een grote parkeertoren plaatsen. In de toren wordt plaats gemaakt voor een kleine 10.000 voertuigen. Ter vergelijking: in alle parkeergebouwen van de luchthaven in Zaventem zijn er zo’n 12.000 plaatsen. "Dat is niet alleen uniek in België, maar ook in de wereld. Waar je vroeger heel veel hectaren grond voor nodig had, kan dat nu dus op een beperkte oppervlakte", klinkt het bij de Beverse burgemeester, Marc Van De Vijver (CD&V).

