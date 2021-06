Nieuwpoort rouwt om poolreiziger Dixie Dansercoer: "Onze ereburger, die geen uitdaging uit de weg ging"

Dixie Dansercoer is geboren in Nieuwpoort en avonturier zijn zat al van jongs af aan in zijn bloed. Lieve De Grauwe uit Nieuwpoort kende Dixie als kind. “Hij was gefascineerd door de zee, door het milieu en door alles wat er rond hem gebeurde. Als kind was hij overal op zoek naar avonturen. Hij was niet de enige avonturier in Nieuwpoort. Dat is waarschijnlijk de zee, die de kinderen aan het dromen zet. Wanneer ze de zee zien, denken ze "Ik moet over de zee geraken, weten wat er aan de andere kant ligt". En dan worden ze net zoals Dixie gefascineerd door de zee", vertelt Lieve.