Ook Sint-Niklaas start met elektrische deelsteps: "Met aangepaste snelheid"

In Gent zie je ook elektrische steps, maar dat zijn geen deelsteps van de stad. Gent laat die voorlopig niet toe. Aalst had wel een tijdje deelsteps, maar het bedrijf dat ze beheerde ging over in een andere organisatie waardoor er een eind kwam aan de deelsteps. Volgens schepen voor mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) staan de deelsteps in Aalst nog wel op het programma. Er wordt momenteel bekeken welke bedrijven ze kunnen aanbieden en of dat bijvoorbeeld kan in combinatie met elektrische deelfietsen. De plannen zijn nog niet concreet.