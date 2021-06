Oostende roept iedereen "op het matje" tijdens opening van horeca woensdag

Alle 150 Oostendse handelaars krijgen een klein exemplaar van de deurmat. De actie is meteen ook het startschot voor The Chrystal Ship, het streetartfestival. Curator Bjørn Van Poucke: "Eerst en vooral: The Crystal Ship gaat traditioneel door in de paasvakantie. Maar we hebben het moeten verzetten door corona. Van juni tot eind augustus zullen er dus 15 internationale kunstenaars aan het werk zijn in Oostende."

Doorheen de zomer zal je een parcours kunnen volgen om al die indrukwekkende muurschilderingen te zien. Het is al de 6e editie van het festival in Oostende.