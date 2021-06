Huisarts uit Hasselt: "Kom als vakantieganger niet naar ons voor PCR-test"

De tien coronatestcentra in Limburg bekijken of het mogelijk is de capaciteit op te voeren. In het testcentrum in Tongeren bijvoorbeeld proberen ze tegemoet te komen aan de toenemende vraag. Ze maken in het triagecentrum twee uur extra vrij voor toeristen, wat betekent dat er 50 mensen per dag extra getest kunnen worden. Dokter Hans Bamelis, verantwoordelijke van het triagecentrum in Tongeren, vertelt dat het aantal nog kan worden opgevoerd. “We weten niet hoe het er over twee weken of een maand zal uitzien, dus we willen samen met het labo anticiperen op de drukte.” Hij benadrukt wel dat het haalbaar moet blijven: “Mensen weten wanneer ze op vakantie gaan, dus ze gaan hun afspraak ook enkele dagen op voorhand moeten inplannen.”