"Dankzij haar is ons leven prettiger, rechtvaardiger en eerlijker", vrienden en collega's brengen hulde aan Paula Sémer

Presentator Luc Appermont heeft Paula Sémer gevolgd van de eerste dag dat ze op televisie kwam. "De allereerste tv-avond speelde ze mee in het eerste televisiespel en pas drie à vier dagen later heeft ze als eerste een omroepbeurt gedaan. Dat herinner ik mij nog." In de jaren 70 ging Appermont zelf aan de slag bij de toenmalige BRT. "Ze gaf advies en ze bleef in contact met ons. Ze had heel veel respect voor de taal, de kijker en haar collega's."